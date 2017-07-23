Власти ФРГ считают неприемлемыми действия Анкары против правозащитников и журналистов

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БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Меры, принятые правительством ФРГ в отношении Турции, были необходимы, действия Анкары в отношении правозащитников и журналистов и ее нападки на Германию неприемлемы. Об этом заявил глава Ведомства федерального канцлера ФРГ Петер Альтмайер в опубликованном в субботу вечером интервью газете Bild am Sonntag.
"Действия Турции неприемлемы, - сказал он. - Принятые меры абсолютно необходимы, правительство ФРГ здесь единодушно".
"Германия обязана защищать своих граждан и репутацию германских компаний, - подчеркнул Альтмайер. - Внутриполитические конфликты в Турции никогда не должны вести к вмешательству в основные права человека, как, например, в свободу прессы".
Кроме того, глава ведомства канцлера подчеркнул, что Берлин стремится "к хорошим отношениям с этой большой и важной страной".
"Но это имеет силу только в том случае, если Турция будет оставаться правовым государством", - заметил Альтмайер.
В четверг глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что ФРГ пересмотрит политику по отношению к Турции, в том числе, в экономической сфере. Последний виток обострения двусторонних отношений произошел из-за задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался немец Петер Штойдтнер. Их обвиняют в содействии деятельности террористических группировок.