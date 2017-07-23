Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти ФРГ считают неприемлемыми действия Анкары против правозащитников и журналистов

Международная панорама
23 июля, 1:05 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 23, июля. /ТАСС

Глава ведомства канцлера Петер Альтмайер подчеркнул, что Берлин стремится к хорошим отношениям c Турцией

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Меры, принятые правительством ФРГ в отношении Турции, были необходимы, действия Анкары в отношении правозащитников и журналистов и ее нападки на Германию неприемлемы. Об этом заявил глава Ведомства федерального канцлера ФРГ Петер Альтмайер в опубликованном в субботу вечером интервью газете Bild am Sonntag.

Смотрите также

Reuters: Турция передала ФРГ список 680 германских фирм, подозреваемых в поддержке террора

СМИ: Германия замораживает поставки вооружения в Турцию

МИД Турции обвинил Германию в предоставлении убежища террористам

"Действия Турции неприемлемы, - сказал он. - Принятые меры абсолютно необходимы, правительство ФРГ здесь единодушно".

"Германия обязана защищать своих граждан и репутацию германских компаний, - подчеркнул Альтмайер. - Внутриполитические конфликты в Турции никогда не должны вести к вмешательству в основные права человека, как, например, в свободу прессы".

Кроме того, глава ведомства канцлера подчеркнул, что Берлин стремится "к хорошим отношениям с этой большой и важной страной".

"Но это имеет силу только в том случае, если Турция будет оставаться правовым государством", - заметил Альтмайер.

В четверг глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что ФРГ пересмотрит политику по отношению к Турции, в том числе, в экономической сфере. Последний виток обострения двусторонних отношений произошел из-за задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался немец Петер Штойдтнер. Их обвиняют в содействии деятельности террористических группировок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: Песков заявил о негативном отношении Москвы к законопроекту по санкциям против РФ
2
ЕС предостерег США против одностороннего ужесточения санкций в отношении России
3
Bild: МИД ФРГ считает, что скандал с турбинами Siemens в Крыму повредит отношениям с РФ
4
Трамп принял участие в церемонии ввода в боевой состав ВМС США авианосца нового класса
5
Синхронное завершение: Россия идет второй после первой недели ЧМ по водным видам спорта
6
Что нужно знать о новых санкциях против России, обсуждаемых в Конгрессе США
7
У парламента Молдавии начались столкновения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама