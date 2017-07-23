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NYT: конгрессмены проигнорировали доводы Трампа о необходимости свободы в вопросе санкций

Международная панорама
23 июля, 2:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июля. /ТАСС

Новый законопроект "резко ограничивает возможности президента отменять санкции или приостанавливать их действие", пишет издание

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса США, договорившиеся в субботу о голосовании по законопроекту, предполагающему введение новых антироссийских санкций, по сути оставили без внимания заявления президента Дональда Трампа о необходимости сохранения им самостоятельности в этом вопросе. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times.

Трампа не услышали

Как отмечает издание, тот факт, что в Палате представителей намерены проголосовать по законопроекту 25 июля, является "открытым игнорированием доводов Белого дома относительно того, что президент Трамп нуждается в свободе действий для реализации дипломатических инициатив с Москвой".

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"Новый законопроект резко ограничивает возможности президента отменять санкции или приостанавливать их действие", - констатируется в материале.

Газета указывает, что вскоре Трамп "может оказаться перед трудным выбором: наложить вето на законопроект, и это повлечет за собой новые обвинения в том, что он выполняет указания президента России Владимира Путина, или подписать законопроект, введя санкции, которые ненавистны его администрации".

Издание приводит мнение двух чиновников из Белого дома, которые отметили, что не представляют, чтобы американский лидер наложил вето на законопроект в текущей политической ситуации. Вместе с тем в статье подчеркивается, что однозначных официальных заявлений на этот счет не поступало, а Трамп склонен совершать поступки, которые вызывают у многих удивление.

Без свободы маневра

The New York Times отмечает, что законопроект, вероятнее всего, в конечном счете будет принят обеими палатами. По словам опрошенных журналистами официальных лиц, в этом случае "Трамп, по сути, окажется в оковах - у него не будет полномочий ослаблять или вводить санкции так, как он считает нужным".

Газета напоминает, что в законопроекте, по которому будут голосовать члены Палаты представителей, имеются "лишь небольшие изменения по форме и сути", по сравнению с той его версией, которую ранее одобрил Сенат.

Ранее в субботу в пресс-службе аппарата лидера республиканского большинства в Палате представителей Кевина Маккарти (от штата Калифорния) ТАСС в Вашингтоне подтвердили, что голосование по законопроекту состоится во вторник, 25 июля. Американское издание Politico сообщило, что тупиковая ситуация с данной инициативой разрешилась в субботу.

Однако конгрессмены так и не включили по просьбе Белого дома положения, облегчающие процесс снятия санкций с России.

По данным газеты, в итоговый законопроект, изначально включавший ограничения против Ирана, также будут включены и санкции против КНДР, как предлагал ранее сам Маккарти. Ожидается, что во вторник подавляющее большинство в нижней палате Конгресса поддержит данный комплекс мер.

Положения законопроекта

В исходном варианте новый пакет жестких санкций в отношении России под предлогом ее вмешательства в политические процессы в США был одобрен Сенатом в июне.

Он, в частности, включает требование об обязательном введении ограничительных мер против определенного круга лиц в течение заранее установленного срока после вступления закона в силу, а также пункт, обязующий президента страны заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или упразднение санкций.

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Законопроект, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Документ также касается ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках на американские политические институты.

Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей, а затем окончательно одобрен Сенатом и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона. Администрация США по своей воле это сделать не сможет.

Агентство Associated Press в субботу со ссылкой на свои источники сообщало, что у сенаторов-республиканцев может вызвать вопросы инициатива Палаты представителей объединить законопроект о санкциях в отношении России с проектом документа об ужесточении ограничительных мер в отношении КНДР.

Лидер демократического меньшинства в нижней палате Нэнси Пелоси уже высказала обеспокоенность в связи с предложенным включением санкций против КНДР в законопроект, касающийся РФ, так как это "приведет к процедурным задержкам в Сенате". Она предложила отдельно отправить законопроект по КНДР в верхнюю палату, чтобы та успела одобрить антироссийские санкции до августовских каникул.

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Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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