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СМИ: рейтинг доверия Макрону во Франции за месяц упал на 10%

Международная панорама
23 июля, 2:20 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 23, июля. /ТАСС

Как пишет газета Le Journal du Dimanche, также снизился рейтинг доверия премьер-министру Эдуару Филиппу, которого французский лидер назначил на пост сразу после своей победы на президентских выборах

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ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Рейтинг доверия президенту Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру республики Эдуару Филиппу резко сократился впервые с момента их прихода к власти в мае. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса Французского института общественного мнения (Ifop), опубликованные в воскресенье газетой Le Journal du Dimanche.

Согласно этому исследованию, Макрону к концу июля доверяют чуть более половины французов - 54%. Это на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом месяце. Доля недовольных работой нового президента за месяц увеличилась с 35% до 43%. Наконец, 3% респондентов воздерживаются от ответа (против 1% месяцем ранее).

Снизился и рейтинг доверия премьер-министру Эдуару Филиппу, которого Макрон назначил на пост сразу после своей победы на президентских выборах в начале мая. В июле положительную оценку работе главы правительства дают 56% опрошенных, тогда как месяц назад его поддерживали 64% респондентов. Число негативно оценивающих деятельность Филиппа выросло за месяц с 35% до 43%, еще 7% воздерживаются от оценки (в июле их было 3%).

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Макрон, Эмманюэль
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