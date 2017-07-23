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В Пентагоне назвали Россию самой мощной из угрожающих Вашингтону стран

Международная панорама
23 июля, 3:49 дата обновления: 23 июля, 4:50 UTC+3

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд подчеркнул, что у Москвы есть ядерный потенциал и возможности действовать в киберпространстве

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Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд

© AP Photo/Jacquelyn Martin, File

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд полагает, что Россия имеет наибольший потенциал в военной сфере среди всех государств, представляющих угрозу для Вашингтона. Об этом он заявил в субботу во время выступления на конференции по безопасности в Аспене (штат Колорадо).

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Данфорд выступил с утверждением, что "Россия - это наиболее серьезная угроза" из тех, с которыми сталкиваются США. В числе последних он назвал также КНДР, Иран и Китай. Генерал подчеркнул, что среди перечисленных государств "Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере".

Выступление Данфорда транслировалось на сайте конференции. Председатель КНШ пояснил, что РФ обладает "крупнейшими совокупными возможностями" в данной области. Он отметил, что Москва имеет ядерный потенциал и может действовать в киберпространстве.

Данфорд подчеркнул, что США не могут "концентрироваться лишь на одной из имеющихся угроз". Он указал, что считает КНДР "угрозой, которая требует наиболее срочных действий".

Военные действия против КНДР не исключены

Данфорд считает возможным начало Вашингтоном военных действий против Пхеньяна.

"Многие говорили о возможности применения военной силы как о чем-то "невообразимом", - констатировал генерал.

"Я бы сказал несколько иначе, это было бы ужасно, и это привело бы к таким человеческим жертвам, которых никто из нас не видел на своем веку", - пояснил он.

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Вместе с тем Данфорд подчеркнул, что, с его точки зрения, "возможность применения военной силы в ответ на рост ядерного потенциала Северной Кореи не является невообразимой".

"Что невообразимо - так это позволять [КНДР] получить возможность нанести ядерный удар [например] по Денверу в штате Колорадо. Это для меня невообразимо", - добавил он.

Ситуация на Корейском полуострове в очередной раз обострилась в январе 2016 года, когда КНДР впервые за несколько лет провела подземный ядерный тест. Затем Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.

Спустя девять месяцев, в сентябре 2016 года, КНДР провела еще одно ядерное испытание. По данным минобороны Южной Кореи, мощность сентябрьского взрыва оценивается приблизительно в 10 килотонн, что делает его самым мощным в истории страны. КНДР также проводит регулярные тестовые пуски баллистических ракет.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

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