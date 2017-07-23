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Венесуэльская оппозиция объявила о проведении 48-часовой забастовки

Международная панорама
23 июля, 4:15 UTC+3 ТАСС

Ранее политические оппоненты президента Николаса Мадуро уже провели акцию протеста, к которой присоединились 85% жителей страны

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ТАСС, 23 июля. Венесуэльская оппозиция и ее сторонники намерены провести на следующей неделе двухдневную забастовку в знак протеста против действий правительства президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил в субботу депутат Национальной ассамблеи Симон Кальсадилья из оппозиционного альянса "Блок демократического единства".

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"Мы призываем весь венесуэльский народ, все секторы общества, всех рабочих, студентов, предпринимателей, крестьян, производителей, коммерсантов, всю Венесуэлу принять участие в 48-часовой забастовке в среду и четверг", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась через приложение Periscope.

По словам Кальсадильи, политические оппоненты Мадуро также планируют провести масштабную акцию протеста в пятницу.

В четверг венесуэльская оппозиция уже провела 24-часовую забастовку с требованием отменить выборы в Конституционную ассамблею. По ее данным, к ней присоединились 85% жителей страны. Мадуро заявил, что в день забастовки работали все крупнейшие предприятия республики.

С начала апреля в республике идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, который контролирует оппозиция. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.

Решение Мадуро о созыве КА без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране. Выборы в этот орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы, назначены на 30 июля.

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