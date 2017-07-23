Венесуэльская оппозиция объявила о проведении 48-часовой забастовки

ТАСС, 23 июля. Венесуэльская оппозиция и ее сторонники намерены провести на следующей неделе двухдневную забастовку в знак протеста против действий правительства президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил в субботу депутат Национальной ассамблеи Симон Кальсадилья из оппозиционного альянса "Блок демократического единства".

"Мы призываем весь венесуэльский народ, все секторы общества, всех рабочих, студентов, предпринимателей, крестьян, производителей, коммерсантов, всю Венесуэлу принять участие в 48-часовой забастовке в среду и четверг", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась через приложение Periscope.

По словам Кальсадильи, политические оппоненты Мадуро также планируют провести масштабную акцию протеста в пятницу.

В четверг венесуэльская оппозиция уже провела 24-часовую забастовку с требованием отменить выборы в Конституционную ассамблею. По ее данным, к ней присоединились 85% жителей страны. Мадуро заявил, что в день забастовки работали все крупнейшие предприятия республики.

С начала апреля в республике идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, который контролирует оппозиция. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.

Решение Мадуро о созыве КА без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране. Выборы в этот орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы, назначены на 30 июля.