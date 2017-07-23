Оппозиция Венесуэлы заявила о задержании назначенного парламентом члена Верховного суда

ТАСС, 23 июля. Член Верховного суда (ВС) Венесуэлы Анхель Серпа, назначенный парламентом вопреки решению высшей судебной инстанции, был задержан в субботу. Об этом сообщила в своем Twitter Национальная ассамблея республики, контролируемая оппозицией.

По ее словам, юриста "похитила Боливарианская служба национальной разведки". Кроме того, парламент обвинил правительство президента Николаса Мадуро "в преследовании законных членов ВС, назначенных Национальной ассамблеей".

В пятницу парламент привел к присяге 13 новых членов ВС и 20 заместителей, несмотря на то, что высшая судебная инстанция республики признала процесс назначения недействительным. Как заявил ранее орган, новым судьям могут быть предъявлены обвинения в "незаконном присвоении полномочий".

С действующим составом ВС стал одним из главных союзников Мадуро в борьбе с политическими оппонентами. Орган неоднократно признавал недействительными решения депутатов, в том числе резолюцию об "оставлении поста" главой государства. Контролирующая парламент оппозиция считает, судьи были выбраны в декабре 2015 года незаконным путем.

Это произошло за несколько дней до того, как большинство мест в парламенте перешло от сторонников Мадуро к его политическим оппонентам, победившим на выборах.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения ВС, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли порядка 100 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.