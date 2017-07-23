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Пентагон: приобретение Турцией у РФ С-400 вызвало бы у США беспокойство

Международная панорама
23 июля, 5:00 дата обновления: 23 июля, 5:19 UTC+3

Генерал Джозеф Данфорд отметил, что Вашингтон считают Анкару "важным союзником", хотя и признал наличие разногласий между странами

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Вашингтон был бы встревожен покупкой Анкарой российской системы противоракетной обороны С-400. Об этом заявил в субботу во время выступления на конференции по безопасности в Аспене (штат Колорадо) председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд.

Ему был задан вопрос о том, как он относится к "приобретению Турцией новейших средств ПВО у России". Генерал ответил: "Это было сообщение СМИ, которое не соответствовало действительности. Они [Турция] не купили у России систему ПВО С-400, и если бы они это сделали, это вызвало бы беспокойство. Но они этого не сделали".

Данфорд отметил, что США считают Турцию "важным союзником", хотя и признал наличие разногласий между Вашингтоном и Анкарой. Он заверил, что "любое политическое или военное решение в Сирии будет реализовано при полном учете долгосрочных интересов Турции и вопросов в сфере безопасности, вызывающих у нее беспокойство".

Ранее помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что контракт о поставке Турции С-400 согласован. Директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов также указал, что Россия и Турция уже согласовали технические параметры контракта на поставку систем С-400. В то же время он отметил, что сам контракт не подписан, а стороны обсуждают нетехнические аспекты сделки.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

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