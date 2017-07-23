Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: пропалестинские хакеры взломали сайт одной из израильских партий

Международная панорама
23 июля, 5:49 UTC+3 ТАСС

Хакеры потребовали установить арабский контроль над Иерусалимом, пишет газета Jerusalem Post

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 июля. Официальный сайт израильской социал-демократической партии "Мерец" (пять из 120 мест в Кнессете) был атакован хакерами, требующими установить арабский контроль над Иерусалимом. Как отмечает в воскресенье газета Jerusalem Post, за нападением стоит пропалестинская группа киберпреступников.

"Аль-Кудс (арабское название Иерусалима, - прим. ТАСС) наш и никогда не будет вашим", - гласит сообщение, размещенное на сайте партии "Мерец". Эти слова сопровождает аудиозапись с восхвалением Аллаха, а также изображение мечети Купол Скалы на Храмовой горе Иерусалима.

Между тем левая партия "Мерец" не входит в правящую коалицию и не представлена в правительстве премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Партия последовательно выступает за решение палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств для двух народов", высказывается против строительства еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и требует защиты прав человека на палестинских территориях.

Стычки между израильской полицией и арабскими жителями не прекращаются всю последнюю неделю, счет раненых идет на десятки, несколько человек погибли. Местные арабы отказываются переступать порог иерусалимской мечети Аль- Акса на Храмовой горе в знак протеста против установки у проходов к этой исламской святыне рамок с металлодетекторами. Введение израильскими властями этих дополнительных мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате той вылазки погибли два израильтянина, еще один получил ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Пентагоне назвали Россию самой мощной из угрожающих Вашингтону стран
2
CNN: Песков заявил о негативном отношении Москвы к законопроекту по санкциям против РФ
3
Bild: МИД ФРГ считает, что скандал с турбинами Siemens в Крыму повредит отношениям с РФ
4
ЕС предостерег США против одностороннего ужесточения санкций в отношении России
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
Диписточник: СБ ООН в понедельник проведет совещание в связи с ситуацией в Иерусалиме
7
Пассажиров экстренно севшего в Ростове-на-Дону борта отправили в Краснодар на автобусах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама