СМИ: пропалестинские хакеры взломали сайт одной из израильских партий

ТАСС, 23 июля. Официальный сайт израильской социал-демократической партии "Мерец" (пять из 120 мест в Кнессете) был атакован хакерами, требующими установить арабский контроль над Иерусалимом. Как отмечает в воскресенье газета Jerusalem Post, за нападением стоит пропалестинская группа киберпреступников.

"Аль-Кудс (арабское название Иерусалима, - прим. ТАСС) наш и никогда не будет вашим", - гласит сообщение, размещенное на сайте партии "Мерец". Эти слова сопровождает аудиозапись с восхвалением Аллаха, а также изображение мечети Купол Скалы на Храмовой горе Иерусалима.

Между тем левая партия "Мерец" не входит в правящую коалицию и не представлена в правительстве премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Партия последовательно выступает за решение палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств для двух народов", высказывается против строительства еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и требует защиты прав человека на палестинских территориях.

Стычки между израильской полицией и арабскими жителями не прекращаются всю последнюю неделю, счет раненых идет на десятки, несколько человек погибли. Местные арабы отказываются переступать порог иерусалимской мечети Аль- Акса на Храмовой горе в знак протеста против установки у проходов к этой исламской святыне рамок с металлодетекторами. Введение израильскими властями этих дополнительных мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате той вылазки погибли два израильтянина, еще один получил ранения.