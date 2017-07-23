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Лидер демократов в Сенате США призвал не винить РФ в проигрыше Клинтон на выборах

Международная панорама
23 июля, 6:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июля. /ТАСС

Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся на пост президента страны от Демократической партии, считает, что в ее поражении виноват "колоссальный российский заговор"

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Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер

Сенатор Чак Шумер

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал однопартийцев не винить Россию в поражении на прошлогодних президентских выборах в стране. Такую позицию он высказал в интервью газете The Washington Post, опубликованном в субботу.

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"Когда вы проигрываете кому-то, у кого 40-процентная популярность, вы не обвиняете других - [экс-директора ФБР Джеймса] Коми, Россию - вы вините себя, - отметил он, комментируя поражение Демократической партии и ее кандидата в президенты Хиллари Клинтон. - Так что же мы сделали не так? Люди не знали, что мы отстаиваем, мы были просто против [нынешнего президента США Дональда] Трампа. И [они] до сих пор верят в это".

В июне экс-госсекретарь Клинтон заявила, что признает ответственность за все свои решения во время предвыборной кампании президента в прошлом году, но все равно считает, что в ходе той гонки она проиграла по вине России.

Клинтон, дважды баллотировавшаяся на пост президента страны от Демократической партии, вновь выразила уверенность в том, что в ее поражении виноват "колоссальный российский заговор". Кроме того, по ее словам, на это повлиял и ряд заявлений, сделанных накануне выборов Джеймсом Коми, занимавшим на тот момент должность директора ФБР США.

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