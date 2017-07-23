СМИ: спецслужбы Израиля арестовали десятки активистов ХАМАС на Западном берегу

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ТАСС, 23 июля. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка - прим. ТАСС) провела в ночь на воскресенье совместную с армией операцию на Западном берегу реки Иордан. В результате рейда арестованы 25 боевиков палестинского движения ХАМАС, включая высокопоставленных руководителей движения, сообщает газета The Jerusalem Post.
По ее данным, аресты напрямую связаны с событиями вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, где последнее время не утихают столкновения между полицией и манифестантами.
С июня 2007 года, когда боевики ХАМАС с помощью оружия захватили власть в секторе Газа, Палестина разделилась на две части: контролируемый ХАМАС сектор Газа и Западный берег реки Иордан во главе с ФАТХ. В пятницу лидер ХАМАС Исмаил Хания призвал к объединению всех национальных сил в борьбе "за освобождение от израильской оккупации". Он подчеркнул, что иллюзии о возможности мира с Израилем больше не существует.
В тот же день президент Палестины Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов с израильской стороной на всех уровнях. Возглавляемое Аббасом движение ФАТХ призвало в субботу ХАМАС ответить на его примирительную инициативу и положить конец расколу на палестинской арене.
Стычки между израильской полицией и арабскими жителями не прекращаются всю последнюю неделю, счет раненых идет на десятки, несколько человек погибли. Местные арабы отказываются переступать порог иерусалимской мечети Аль- Акса на Храмовой горе в знак протеста против установки у проходов к этой исламской святыне рамок с металлодетекторами. Введение израильскими властями этих дополнительных мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате той вылазки погибли два израильтянина, еще один получил ранения.