Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: спецслужбы Израиля арестовали десятки активистов ХАМАС на Западном берегу

Международная панорама
23 июля, 8:43 UTC+3 ТАСС

По данным The Jerusalem Post, аресты связаны с событиями вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, где последнее время не утихают столкновения между полицией и манифестантами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 июля. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка - прим. ТАСС) провела в ночь на воскресенье совместную с армией операцию на Западном берегу реки Иордан. В результате рейда арестованы 25 боевиков палестинского движения ХАМАС, включая высокопоставленных руководителей движения, сообщает газета The Jerusalem Post.

Смотрите также

В армии Израиля заявили об обстреле территории с сектора Газа

СМИ: пропалестинские хакеры взломали сайт одной из израильских партий

СМИ: один араб погиб в стычках с израильской полицией в Иерусалиме

Al Jazeera: в Иерусалиме израильская полиция разогнала толпу арабов у ворот Баб-эль-Асбат

По ее данным, аресты напрямую связаны с событиями вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, где последнее время не утихают столкновения между полицией и манифестантами.

С июня 2007 года, когда боевики ХАМАС с помощью оружия захватили власть в секторе Газа, Палестина разделилась на две части: контролируемый ХАМАС сектор Газа и Западный берег реки Иордан во главе с ФАТХ. В пятницу лидер ХАМАС Исмаил Хания призвал к объединению всех национальных сил в борьбе "за освобождение от израильской оккупации". Он подчеркнул, что иллюзии о возможности мира с Израилем больше не существует.

В тот же день президент Палестины Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов с израильской стороной на всех уровнях. Возглавляемое Аббасом движение ФАТХ призвало в субботу ХАМАС ответить на его примирительную инициативу и положить конец расколу на палестинской арене.

Стычки между израильской полицией и арабскими жителями не прекращаются всю последнюю неделю, счет раненых идет на десятки, несколько человек погибли. Местные арабы отказываются переступать порог иерусалимской мечети Аль- Акса на Храмовой горе в знак протеста против установки у проходов к этой исламской святыне рамок с металлодетекторами. Введение израильскими властями этих дополнительных мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате той вылазки погибли два израильтянина, еще один получил ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аббас, Махмуд
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Пентагоне назвали Россию самой мощной из угрожающих Вашингтону стран
2
Bild: МИД ФРГ считает, что скандал с турбинами Siemens в Крыму повредит отношениям с РФ
3
Покинувшая пьедестал белорусская легкоатлетка понимала, что ее могут лишить медали
4
ЕС предостерег США против одностороннего ужесточения санкций в отношении России
5
Лидер демократов в Сенате США призвал не винить РФ в проигрыше Клинтон на выборах
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли четыре ребенка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама