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СМИ: Индия заняла третье место в мире по числу терактов с жертвами

Международная панорама
23 июля, 9:38 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 23, июля. /ТАСС

Страна, на долю которой пришлось 927 из 11 072 террористических атак, осуществленных в мире в 2016 году, вытеснила из первой тройки Пакистан, пишет Times of India

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июля. /ТАСС/. Индия переместилась на третье место в списке стран с наибольшим числом террористических атак со смертельными исходами по итогам 2016 года, уступив только Ираку и Афганистану и обогнав даже Пакистан. Об этом сообщает в воскресенье Times of India.

"Индия вытеснила Пакистан с третьей позиции в списке стран, столкнувшихся с террористическими атаками в 2016 году, показав даже более удручающую картину, чем ее неудобный сосед, по числу смертельных исходов и пострадавших", - указывает издание, ссылаясь на данные исследования Национального консорциума по изучению терроризма и реагирования на терроризм (START), проведенного по заказу Госдепартамента США.

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Из 11 072 террористических атак в 2016 году, осуществленных в мире, на долю Индии пришлось 927, что на 16% больше, чем в 2015 году (798). Число смертельных исходов в них также увеличилось на 17% - с 289 в 2015 году до 337 в 2016 году, число раненых возросло за этот же период с 500 до 636 человек. Одновременно в Пакистане зафиксировано снижение количества террористических атак на 27% - с 1010 в 2015 году до 734 в 2016 году.

В докладе отмечается, что почти две трети террористических атак в Индии были организованы левыми экстремистами - наксалитами. По оценке START, движение наксалитов-маоистов переросло в третью по числу жертв террористическую группировку в мире после "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и движения "Талибан" (запрещено в РФ), обогнав даже нигерийскую "Боко харам".

Боевики-маоисты укрываются в джунглях в штатах так называемого красного пояса: Бихар, Чхаттисгарх, Джаркханд, Орисса, в восточной части Махараштры. С 1960-х годов они ведут настоящую партизанскую войну против центрального правительства, нападают на чиновников и сотрудников правоохранительных органов, мирных жителей. В минувшем году в 336 терактах наксалитов по всей стране погибли 174 и ранены свыше 140 человек. Самым смертоносным терактом в Индии в прошлом году названо нападение в июле в Бихаре, унесшее жизни 16 человек.

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