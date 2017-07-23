Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Австрии выступил за прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС

Международная панорама
23 июля, 10:28 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 23, июля. /ТАСС

Себастьян Курц подчеркнул, что Евросоюз не может позволить себе "впасть в зависимость от Турции"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Турция все больше отдаляется от Евросоюза, Брюссель должен занять четкую позицию по отношению к Анкаре. Об этом заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц в опубликованном в воскресенье интервью германской газете Welt am Sonntag.

Смотрите также
Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль

Лопнуло терпение: Берлин пересматривает политику в отношении Анкары

"Мой прогноз относительно того, что эта Турция будет все больше отдаляться от Европы, сбывается", - сказал он. Министр отметил, что "будет и дальше выступать за прекращение переговоров о вступлении в ЕС".

"Евросоюз должен, наконец, занять ясную позицию по отношению к Турции и вместо того, чтобы предлагать вступить в сообщество, стремиться к упорядоченному сотрудничеству с ней", - считает он. "Мы не можем себе позволить впасть в зависимость от Турции", - подчеркнул Курц. По его словам, важно, чтобы ЕС сам был в состоянии охранять собственные внешние границы.

Глава австрийского МИД осудил "волны задержаний и увольнений в Турции после попытки путча" в прошлом году и приветствовал меры против Анкары, о которых на этой неделе заявил его германский коллега Зигмар Габриэль. "Еще несколько недель назад он критиковал меня за мою ясную позицию и обвинял в популизме", - заметил Курц.

20 июля Габриэль заявил, что ФРГ пересмотрит политику по отношению к Турции, в том числе в экономической сфере. Последний виток обострения двусторонних отношений произошел из-за задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался немец Петер Штойдтнер. Их обвиняют в содействии террористическим группировкам.

Смотрите также

СМИ: Германия замораживает поставки вооружения в Турцию

МИД Турции обвинил Германию в предоставлении убежища террористам

ФРГ пересмотрит политику в отношении Турции

Bild: Турция предложила Германии обменять задержанного журналиста на участников путча

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Курц, Себастьян Габриэль, Зигмар
Страны
Турция Австрия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла ведущая программы "Доброе утро" Елена Миронова
2
Покинувшая пьедестал белорусская легкоатлетка понимала, что ее могут лишить медали
3
Рейс из Екатеринбурга в Анталью задерживается почти на восемь часов
4
Bild: МИД ФРГ считает, что скандал с турбинами Siemens в Крыму повредит отношениям с РФ
5
ВКС получат более сотни новых самолетов и вертолетов в 2018 году
6
Голландские ватерполистки подали протест на победу сборной России в матче ЧМ
7
ЕС предостерег США против одностороннего ужесточения санкций в отношении России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама