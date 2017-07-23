Глава МИД Австрии выступил за прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Турция все больше отдаляется от Евросоюза, Брюссель должен занять четкую позицию по отношению к Анкаре. Об этом заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц в опубликованном в воскресенье интервью германской газете Welt am Sonntag.

"Мой прогноз относительно того, что эта Турция будет все больше отдаляться от Европы, сбывается", - сказал он. Министр отметил, что "будет и дальше выступать за прекращение переговоров о вступлении в ЕС".

"Евросоюз должен, наконец, занять ясную позицию по отношению к Турции и вместо того, чтобы предлагать вступить в сообщество, стремиться к упорядоченному сотрудничеству с ней", - считает он. "Мы не можем себе позволить впасть в зависимость от Турции", - подчеркнул Курц. По его словам, важно, чтобы ЕС сам был в состоянии охранять собственные внешние границы.

Глава австрийского МИД осудил "волны задержаний и увольнений в Турции после попытки путча" в прошлом году и приветствовал меры против Анкары, о которых на этой неделе заявил его германский коллега Зигмар Габриэль. "Еще несколько недель назад он критиковал меня за мою ясную позицию и обвинял в популизме", - заметил Курц.

20 июля Габриэль заявил, что ФРГ пересмотрит политику по отношению к Турции, в том числе в экономической сфере. Последний виток обострения двусторонних отношений произошел из-за задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался немец Петер Штойдтнер. Их обвиняют в содействии террористическим группировкам.