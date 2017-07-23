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Лидер социал-демократов ФРГ предупредил об угрозе нового витка миграционного кризиса

Международная панорама
23 июля, 10:48 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 23, июля. /ТАСС

Мартин Шульц назвал циничным поведение политиков, которые "играют на время" и пытаются игнорировать эту тему до выборов в Бундестаг

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БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Европе угрожает повторение миграционного кризиса 2015 года. Такое мнение выразил председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

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"Если мы сейчас не будем действовать, то тогдашняя ситуация грозит повториться", - подчеркнул он, назвав "крайне опасным" увеличение потока беженцев, которые прибывают в Европу через Средиземное море. "Тот, кто играет на время и пытается игнорировать тему до выборов в Бундестаг [24 сентября], ведет себя цинично", - добавил Шульц.

Он намерен 27 июля посетить Италию и обсудить с премьер- министром Паоло Джентилони миграционную проблему. Лидер СДПГ считает, что Еврокомиссия могла бы предоставить дополнительную финансовую поддержку тем государствам, которые примут у себя мигрантов, находящихся в Италии. В то же время участие Германии в этих усилиях он исключил. "Сейчас в деле должны быть другие страны - члены ЕС", - указал он.

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Персоны
Шульц, Мартин
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Германия
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