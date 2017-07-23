Лидер социал-демократов ФРГ предупредил об угрозе нового витка миграционного кризиса

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БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Европе угрожает повторение миграционного кризиса 2015 года. Такое мнение выразил председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.
"Если мы сейчас не будем действовать, то тогдашняя ситуация грозит повториться", - подчеркнул он, назвав "крайне опасным" увеличение потока беженцев, которые прибывают в Европу через Средиземное море. "Тот, кто играет на время и пытается игнорировать тему до выборов в Бундестаг [24 сентября], ведет себя цинично", - добавил Шульц.
Он намерен 27 июля посетить Италию и обсудить с премьер- министром Паоло Джентилони миграционную проблему. Лидер СДПГ считает, что Еврокомиссия могла бы предоставить дополнительную финансовую поддержку тем государствам, которые примут у себя мигрантов, находящихся в Италии. В то же время участие Германии в этих усилиях он исключил. "Сейчас в деле должны быть другие страны - члены ЕС", - указал он.