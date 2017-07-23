СМИ: бойцы "Хезболлах" выбили террористов из долины Вади-Уэйни на границе с Сирией

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БЕЙРУТ, 23 июля. /ТАСС/. Отряды шиитской партии "Хезболлах", воюющие на стороне сирийской армии, заняли в воскресенье горную долину Вади-Уэйни у перевала Джуруд-Эрсаль на границе Ливана и Сирии. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, шиитские бойцы выбили террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) с горной вершины Шуабат-эль-Калаа (2350 м) и соседних с ней возвышенностей, что позволило им держать под контролем нелегальные пограничные переходы, которые используются для переброски на сирийскую территорию оружия и боевиков.
Бойцы "Хезболлах" преследуют отступающие банды "Джебхат ан-Нусры" в ущельях Вади-эль-Хейль, Вади-Дуб и Вади-Рейхан. По информации Al Mayadeen, им удалось уничтожить 46 террористов.
В субботу группа из 200 членов сирийской вооруженной группировки "Сарая ахль аш-Шам" прекратила сопротивление в районе Уккаб-эд-Дуб и по условиям локального примирения направилась в лагеря сирийских беженцев в долине Вади-Хмейид и Эль-Маллахи в окрестностях ливанского пограничного города Эрсаль (90 км от Бейрута). Боевики оказались втянутыми в сражение на стороне "Джебхат ан-Нусры". Они подняли белые флаги над своими позициями, что стало сигналом об их согласии прекратить огонь.
Начатая три дня назад операция "Хезболлах" проводится по обе стороны границы. На сирийской территории в Западном Калямуне (60 км от Дамаска) ее бойцам оказывают поддержку с воздуха правительственные ВВС. Шиитские отряды вместе с сирийскими войсками окружают банды "Джебхат ан-Нусры" в горной местности Джуруд-Флита. По сведениям Al Mayadeen, в ходе боестолкновений в этом районе правительственные силы и шиитские бойцы убили 26 террористов.