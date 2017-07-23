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Израильское правительство не намерено отменять меры безопасности в Иерусалиме

Международная панорама
23 июля, 12:03 UTC+3 ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "система защиты Храмовой горы останется неизменной"

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ТАСС, 23 июля. Правительство Израиля не будет отменять введенные им меры безопасности в районе Храмовой горы в Иерусалиме. Об этом, как сообщил телеканал "Аль-Маядин", заявил в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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"Система защиты Храмовой горы останется неизменной", - подчеркнул он после совещания с главами силовых ведомств. По информации "Аль-Маядин", это заседание состоялось после того, как со стороны представителей армейского командования прозвучали предупреждения о возможности перерастания волнений в арабской части Иерусалима в новое антиизраильское восстание, которое охватит Западный берег реки Иордан.

В субботу новостной портал MIGnews сообщил, что израильские стражи порядка, вероятно, создадут в районе Храмовой горы узкие "рукава безопасности" вместо установленных там рамок металлодетекторов, вызвавших бурные протесты со стороны арабов. По ним будут передвигаться на молитву в мечеть Аль-Акса мусульмане. На выходе из "рукава" лица, вызвавшие подозрения, будут остановлены и досмотрены с помощью ручного металлоискателя. Пока не известно, согласованы ли новые меры безопасности с лидерами мусульманской общины.

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Как проинформировало агентство WAFA, в воскресенье на Храмовой горе появилось свыше 100 еврейских поселенцев, которых сопровождают полицейские. Арабские активисты выражают по этому поводу беспокойство и призывают население собраться на акцию у ворот Баб-эль-Асбат в Старом городе, чтобы воспрепятствовать возможным провокациям со стороны поселенцев.

В субботу несколько сотен мусульман совершили вечернюю молитву у стен мечети Аль-Акса. Девятый день местные арабы отказываются переступать порог иерусалимской мечети в знак протеста против установки у проходов к этой исламской святыне рамок металлодетекторов. Введение израильскими властями дополнительных мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате вылазки погибли двое израильтян, еще один получил ранения.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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