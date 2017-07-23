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Украинские силовики нанесли удары по западной части Донецка

Международная панорама
23 июля, 13:26 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 23, июля. /ТАСС

Силовики использовали минометы калибром 82 мм и 120 мм, сообщает Донецкое агентство новостей

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ДОНЕЦК, 23 июля. /ТАСС/. Украинские силовики из минометов обстреляли западную окраину Донецка. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Около 11:50 украинские силовики начали обстрел поселка Трудовские из минометов калибром 82 мм и 120 мм", - приводит заявление командования Донецкое агентство новостей.

Ранее в оперативном командовании заявили о 42 случаях нарушения режима тишины со стороны украинских силовиков.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 21 июня согласовали очередное прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе, так называемое хлебное перемирие на время сбора урожая. Оно официально вступило в силу с 24 июня, однако обстрелы продолжаются.

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