СМИ: выпущенная из сектора Газа ракета упала на территории Израиля

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ТАСС, 23 июля. /ТАСС/. Выпущенная в воскресенье утром из сектора Газа в сторону Израиля ракета не была сбита в воздухе, как сообщалось ранее, а упала и взорвалась вне населенной местности на юге Израиля. Об этом сообщает в своей электронной версии газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление израильской армии.
Как отмечается, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
В предыдущий раз Израиль подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа 26 июня, тогда в ответ на пуск ракеты ВВС Израиля нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа. До этого обстрел территории еврейского государства производился 18 марта, после чего израильские самолет и танк поразили огнем позиции ХАМАС.