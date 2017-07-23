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Times: новые реакторы для британских атомных субмарин дополнительно потребуют $305 млн

Международная панорама
23 июля, 14:22 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 23, июля. /ТАСС

Эксперты обусловили необходимость увеличения расходов принятым три года назад решением о замене реактора одной из ныне функционирующих субмарин типа Vanguard

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ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Заявленная официальным Лондоном программа модернизации ядерного щита Великобритании не будет реализована до тех пор, пока правительство дополнительно не профинансирует на £235 ($305 млн) работы по созданию и дальнейшему поддержанию в рабочем состоянии новых реакторов для атомных субмарин. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times со ссылкой на выводы экспертной группы, консультирующей правительство Соединенного Королевства.

Этой суммы как раз не достает для того, чтобы реализовать схему стоимостью £1,465 млрд ($1,905 млрд ), которая обеспечит поставку и эксплуатацию новых реакторов. Эксперты обусловили необходимость увеличения расходов принятым еще три года назад решением о замене реактора одной из ныне функционирующих субмарин типа Vanguard, которые оснащены ракетами Trident. Это произошло после того, как в системе охлаждения воды в испытательном реакторе этой подводной лодки была обнаружена незначительная радиоактивная утечка.

Весь ядерный арсенал Великобритании размещен на четырех подлодках типа Vanguard, которые базируются в Шотландии, на военно-морской базе Клайд в населенном пункте Фаслейн к северо-западу от Глазго. В планы британского правительства входит модернизация сил ядерного сдерживания, проект которой предусматривает создание нового подводного флота из четырех субмарин, оснащенных ракетами Trident американского производства. Власти планируют потратить на эти нужды в общей сложности £41 млрд ($53 млрд), из которых £31 млрд фунтов ($40 млрд) уйдет на само строительство, а дополнительные £10 млрд фунтов ($13 млрд) - на создание резервного фонда.

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