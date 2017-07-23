Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция Израиля установила новые камеры наблюдения у входа на Храмовую гору

Международная панорама
23 июля, 15:46 UTC+3 ТАСС

Новые меры наблюдения позволят идентифицировать людей, у которых может быть оружие, без использования рамок металлодетекторов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 июля. Полиция Израиля в ночь на воскресенье установила новые высокотехнологичные камеры наблюдения на Львиных воротах - у входа на Храмовую Гору в Иерусалиме. Об этом сообщила в воскресенье сообщила газета The Times of Israel.

По ее информации, силы безопасности теперь смогут наблюдать за прихожанами, передвигающимися по отгороженным "рукавам безопасности". Новые меры наблюдения позволят идентифицировать людей, у которых может быть оружие, без использования рамок металлодетекторов. Подозрительных личностей будет досматривать полиция с помощью ручного металлоискателя.

Смотрите также

Папа римский призвал к сдержанности и диалогу в Иерусалиме

ЛАГ: Иерусалим является "красной линией", которую нельзя пересекать

Израильское правительство не намерено отменять меры безопасности в Иерусалиме

СМИ: спецслужбы Израиля арестовали десятки активистов ХАМАС на Западном берегу

Тем не менее рамки металлодетекторов, установленные на прошлой неделе, продолжают работать, отмечает издание.

В субботу новостной портал MIGnews сообщил, что в ночь на воскресенье израильские стражи порядка создадут узкие "рукава безопасности" вместо рамок металлодетекторов. По ним будут передвигаться на молитву верующие мусульмане. На выходе из "рукава" лица, вызвавшие подозрения, будут остановлены и досмотрены с помощью ручного металлоискателя. Пока неизвестно, согласованы ли эти новые меры безопасности с лидерами мусульманской общины.

В субботу несколько сотен мусульман совершили вечернюю молитву у стен мечети Аль-Акса. Девятый день местные арабы отказываются переступать порог иерусалимской мечети в знак протеста против установления у проходов к этой исламской святыни рамок с металлодетекторами. Введение израильскими властями этих дополнительных мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате вылазки погибли двое израильтян, еще один получил ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Москвы началась санкционированная акция за свободный интернет
2
Умерла ведущая программы "Доброе утро" Елена Миронова
3
Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов
4
Активисты ВТО переправились на двух бронемашинах через Керченский пролив
5
Украинские силовики нанесли удары по западной части Донецка
6
Военный прокурор Украины заочно арестован в РФ за незаконное уголовное преследование
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама