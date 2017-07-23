Полиция Израиля установила новые камеры наблюдения у входа на Храмовую гору

ТАСС, 23 июля. Полиция Израиля в ночь на воскресенье установила новые высокотехнологичные камеры наблюдения на Львиных воротах - у входа на Храмовую Гору в Иерусалиме. Об этом сообщила в воскресенье сообщила газета The Times of Israel.

По ее информации, силы безопасности теперь смогут наблюдать за прихожанами, передвигающимися по отгороженным "рукавам безопасности". Новые меры наблюдения позволят идентифицировать людей, у которых может быть оружие, без использования рамок металлодетекторов. Подозрительных личностей будет досматривать полиция с помощью ручного металлоискателя.

Тем не менее рамки металлодетекторов, установленные на прошлой неделе, продолжают работать, отмечает издание.

В субботу новостной портал MIGnews сообщил, что в ночь на воскресенье израильские стражи порядка создадут узкие "рукава безопасности" вместо рамок металлодетекторов. По ним будут передвигаться на молитву верующие мусульмане. На выходе из "рукава" лица, вызвавшие подозрения, будут остановлены и досмотрены с помощью ручного металлоискателя. Пока неизвестно, согласованы ли эти новые меры безопасности с лидерами мусульманской общины.

В субботу несколько сотен мусульман совершили вечернюю молитву у стен мечети Аль-Акса. Девятый день местные арабы отказываются переступать порог иерусалимской мечети в знак протеста против установления у проходов к этой исламской святыни рамок с металлодетекторами. Введение израильскими властями этих дополнительных мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате вылазки погибли двое израильтян, еще один получил ранения.