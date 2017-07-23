Al Jazeera: глава СЕНТКОМ обсудил с эмиром Катара борьбу с терроризмом

ТАСС, 23 июля. Глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани совместные усилия двух стран в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera.

По его информации, американский генерал, возглавляющий СЕНТКОМ, в сферу оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, "отметил роль Катара в борьбе с терроризмом, сохранении безопасности и стабильности в регионе".

В Дохе (Катар) расположена американская военная база Эль-Удейд, где расквартированы 11 тыс. военнослужащих США и стран ведомой США контртеррористической коалиции. База имеет большое значение для проведения операций против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как заявляли в Пентагоне, ситуация вокруг Катара не повлияла на текущую работу объекта. Однако, как уточняли в ведомстве, сложившаяся кризисная ситуация затрудняет долгосрочное планирование военных операций США на Ближнем Востоке.

5 июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Дохе выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее "квартет" выдвинул 13 требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть их. Спустя месяц на встрече в Каире главы МИД арабских стран обозначили шесть принципов, которым должен следовать эмират для разрешения кризиса, основное требование - прекращение поддержки терроризма, в том числе финансовой.

11 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон подписал в Дохе двусторонний меморандум о взаимопонимании по противодействию финансированию терроризма. Этот шаг арабские страны посчитали недостаточным, призвав обеспечить гарантии выполнения своих обязательств Дохой. 20 июля эмир Катара издал указ о внесении поправок в закон о борьбе с терроризмом, что в ОАЭ восприняли как "шаг в позитивном направлении". В своем первом с начала кризиса публичном выступлении шейх Тамим отверг обвинения в поддержке терроризма, подчеркнув, что Доха "всеми возможными путями борется с террором и получила за свои усилия в этом направлении международное признание".