В Вифлееме прошла христианская акция в защиту мечети Аль-Акса

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ТАСС, 23 июля. Христиане Вифлеема провели в воскресенье акцию солидарности в защиту иерусалимской мечети Аль-Акса. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA. По его информации, митинг состоялся на площади перед базиликой Рождества Христова.
"Палестинские христиане и мусульмане были и остаются одним народом и будут защищать иерусалимские святыни, которые являются их национальным достоянием", - заявил собравшимся официальный представитель движения "Аль-Харак аль-Масихи" Джаляль Бурхум.
В свою очередь министр по делам христиан в правительстве автономии Зияд аль-Бандак обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в стремлении "перевести палестинский конфликт из политического в религиозное русло". "Наша акция - это послание мировой общественности о том, что христиане и мусульмане Палестины объединены общей борьбой за избавление от оккупации", - сказал он.
На фоне ширящейся кампании протестов палестинский президент Махмуд Аббас объявил в пятницу "о замораживании контактов с израильской стороной на всех уровнях". По его словам, "это решение будет оставаться в силе до тех пор, пока правительство Израиля не отменит принятые им меры против мечети Аль-Акса и палестинского народа в целом".
Нетаньяху, однако, подчеркнул в воскресенье после совещания с главами силовых ведомств, что "система защиты Храмовой горы в Иерусалиме останется неизменной".
Девятый день мусульмане в Старом городе Иерусалима отказываются переступать порог Аль-Аксы и совершают молитвы у ее стен в знак протеста против установления у проходов к этой исламской святыне рамок металлодетекторов. Как сообщило палестинское агентство Маан, лидер израильской оппозиции, бывший вице-премьер и министр иностранных дел Ципи Ливни призвала к срочному вмешательству в события Соединенные Штаты и Иорданию. "Ситуация приобретает все более опасный характер, и им (американцам и иорданцам) следует добиться разрядки", - подчеркнула она.