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Официальный Лондон приветствует позицию Дохи в разрешении кризиса в Персидском заливе

Международная панорама
23 июля, 16:54 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 23, июля. /ТАСС

Таким образом Борис Джонсон прокомментировал заявление шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, в котором он дал понять, что Катар готов к диалогу и взаимопониманию при соблюдении суверенитета страны

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ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании приветствуют позицию Катара в разрешении кризиса в Персидском заливе. Об этом, как сообщил в воскресенье сайт правительства Соединенного Королевства, заявил глава британского МИД Борис Джонсон. Таким образом он прокомментировал пятничное заявление эмира ближневосточного государства шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, в котором он дал понять, что Катар готов к диалогу и взаимопониманию при соблюдении суверенитета страны.

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© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

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"Я приветствую приверженность эмира Катара борьбе с терроризмом во всех его проявлениях, включая финансирование терроризма. Эмир также обязался урегулировать остающиеся разногласия с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном посредством диалога, переговоров и посредничества Кувейта. Эти шаги помогут урегулировать спор", - отметил Джонсон.

Руководитель внешнеполитического ведомства также выразил надежду, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн отреагируют на заявление официальной Дохи, "предприняв меры, направленные на отмену эмбарго". По словам Джонсона, "это позволит начать предметное обсуждение остающихся разногласий".

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Ранее четыре страны выдвинули 13 требований, которые в Дохе отвергли, 5 июля на встрече в Каире главы МИД "квартета" обозначили шесть принципов, которым должно следовать руководство Катара для восстановления отношений. Среди них - прекращение финансирования терроризма, отказ от пропаганды экстремистских идей, сотрудничество с международным сообществом в борьбе с террором.

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Ситуация вокруг Катара
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