Директор по коммуникациям Белого дома пообещал бороться с утечками информации

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи намерен бороться с утечками информации и добиваться увольнения допускающих их сотрудников. Соответствующую позицию он изложил в воскресенье в интервью телеканалу CBS.

"Абсурд. Это не по-американски. Несправедливость по отношению к институту [Белого дома]. Их уволят", - отметил Скарамуччи.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в том числе телеканала CNN. Он обвиняет журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Глава государства пообещал бороться с утечками информации.