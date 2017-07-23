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Директор по коммуникациям Белого дома пообещал бороться с утечками информации

Международная панорама
23 июля, 17:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июля. /ТАСС

Энтони Скарамуччи также заявил, что будет добиваться увольнения сотрудников, допускающих утечки

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ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи намерен бороться с утечками информации и добиваться увольнения допускающих их сотрудников. Соответствующую позицию он изложил в воскресенье в интервью телеканалу CBS.

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"Абсурд. Это не по-американски. Несправедливость по отношению к институту [Белого дома]. Их уволят", - отметил Скарамуччи.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в том числе телеканала CNN. Он обвиняет журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Глава государства пообещал бороться с утечками информации.

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Персоны
Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
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