Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФ

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала ABC новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Администрация выступает в поддержку жесткой позиции в отношении России, в особенности в том, что касается введения этих санкций", - сказала она. "Текст первоначальной версии законопроекта был плохо прописан, - добавила Сандерс. - Но нам удалось поработать с Палатой представителей и Сенатом, и администрация рада тому, что получилось внести нужные изменения, и мы поддерживаем законопроект в нынешнем виде".

22 июля в пресс-службе аппарата лидера республиканского большинства в Палате представителей Кевина Маккарти (от штата Калифорния) подтвердили, что голосование по законопроекту состоится 25 июля. Американское издание "Политико" сообщило, что тупиковая ситуация с данной инициативой разрешилась. Однако конгрессмены так и не включили по просьбе Белого дома положения, облегчающие процесс снятия санкций с России.

По данным газеты, в итоговый законопроект, изначально включавший ограничения против Ирана, войдут и санкции в отношении КНДР, как предлагал ранее Маккарти. Ожидается, что во вторник подавляющее большинство в нижней палате Конгресса поддержит данный документ.