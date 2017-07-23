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Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФ

Международная панорама
23 июля, 17:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июля. /ТАСС

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, текст первоначальной версии законопроекта "был плохо прописан", но у администрации получилось внести в документ изменения

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© REUTERS/Zach Gibson

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала ABC новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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"Администрация выступает в поддержку жесткой позиции в отношении России, в особенности в том, что касается введения этих санкций", - сказала она. "Текст первоначальной версии законопроекта был плохо прописан, - добавила Сандерс. - Но нам удалось поработать с Палатой представителей и Сенатом, и администрация рада тому, что получилось внести нужные изменения, и мы поддерживаем законопроект в нынешнем виде".

22 июля в пресс-службе аппарата лидера республиканского большинства в Палате представителей Кевина Маккарти (от штата Калифорния) подтвердили, что голосование по законопроекту состоится 25 июля. Американское издание "Политико" сообщило, что тупиковая ситуация с данной инициативой разрешилась. Однако конгрессмены так и не включили по просьбе Белого дома положения, облегчающие процесс снятия санкций с России.

По данным газеты, в итоговый законопроект, изначально включавший ограничения против Ирана, войдут и санкции в отношении КНДР, как предлагал ранее Маккарти. Ожидается, что во вторник подавляющее большинство в нижней палате Конгресса поддержит данный документ.

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