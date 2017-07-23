Лидер либерал-демократов: повторный референдум о членстве Великобритании в ЕС возможен

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Новый лидер британской партии "Либеральные демократы" Винс Кейбл не исключил, что в Соединенном Королевстве могут созреть условия для проведения повторного референдума о дальнейшем членстве страны в Европейском союзе (ЕС), который бы положил конец процессу Brexit. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News, дав в то же время понять, что нереально просто так отменить результат прошлогоднего референдума, победу на котором одержали сторонники выхода Великобритании из ЕС.

"Референдум был проведен, и мы не можем не проявлять уважения к его итогам, но теперь мы подождем, какими будут последствия. Конечно, может быть, все уладится наилучшим образом, так как все возможно. Но я думаю, что это маловероятно. Я полагаю, что экономические последствия окажутся самыми пагубными, и общественное мнение начнет сдвигаться в другую сторону", - заметил политик.

Лидер либерал-демократов добавил: "Если это произойдет, то люди начнут стремиться к тому, что я называю exit from Brexit ("выходом из Brexit"). И уже в этом контексте проведение второго референдума станет уместным", - резюмировал Кейбл, который всегда был убежденным сторонником евроинтеграции Великобритании.

Как показал опрос общественного мнения, проведенный между 14 и 16 июля социологической службой ICM по запросу газеты The Guardian, идея повторного референдума о членстве в ЕС набирает все большую популярность среди британцев. Как говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены 2 тыс. человек по всей стране, 32% респондентов выступили в защиту второго референдума. Это на 6% больше, чем в предыдущем аналогичном опросе, осуществленном в январе этого года.

При этом 46% продолжают считать, что Великобритания должна завершить свое членство в ЕС, какими бы ни были результаты переговоров между Лондоном и Брюсселем. В январе столь решительно были настроены 53% респондентов. 11% опрошенных, что на 1% меньше, чем зимой, полагают, что решение о том, выходить из ЕС, или нет, должен вынести британский парламент.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к марту 2019 года.