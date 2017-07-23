Белый дом: Трамп скоро решит, подписывать ли законопроект о новых санкциях в отношении РФ

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вскоре примет решение о том, поддержать ли законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

На вопрос о том, подпишет ли американский лидер новый законопроект, если его поддержат обе палаты Конгресса США, представитель администрации ответил: "Нам нужно спросить об этом президента Трампа. Я лишь два или три дня в этой должности".

"Я бы предположил, что он примет решение на этот счет скоро. Однако, знаете ли, здесь много вопросов", - отметил директор по коммуникациям Белого дома. "Он еще не решил, подписывать ли законопроект или нет", - добавил Скарамуччи.

Ранее в воскресенье новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в эфире телеканала ABC, что Трамп поддерживает этот законопроект. По ее словам, "текст первоначальной версии законопроекта был плохо прописан", но администрации удалось "внести нужные изменения".

22 июля в пресс-службе аппарата лидера республиканского большинства в Палате представителей Кевина Маккарти (от штата Калифорния) подтвердили, что голосование по законопроекту состоится 25 июля. Американское издание Politico сообщило, что тупиковая ситуация с данной инициативой разрешилась. Однако конгрессмены так и не включили по просьбе Белого дома положения, облегчающие процесс снятия санкций с России.

По данным газеты, в итоговый законопроект, изначально включавший ограничения против Ирана, войдут и санкции в отношении КНДР, как предлагал ранее Маккарти. Ожидается, что во вторник подавляющее большинство в нижней палате Конгресса поддержит данный документ.