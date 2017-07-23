СМИ: сирийская оппозиция назвала главные пункты соглашения по деэскалации в Восточной Гуте

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КАИР, 23 июля. /ТАСС/. Представительство сирийского движения "Аль-Гадд ас-Сури" ("Завтра Сирии") выступило с заявлением, в котором обнародовало основные пункты договоренностей между сирийской оппозицией и российскими военными о функционировании зоны деэскалации в Восточной Гуте в Сирии, которые были достигнуты в Каире. Выдержки из него опубликовала в воскресенье египетская газета Al Ahram.
В заявлении, в частности, говорится, что подписание соглашения состоялось 20 июля "после трех дней переговоров между группами сирийской оппозиции, обосновавшимися в Восточной Гуте, и представителями правительств России и Египта". Среди главных положений договоренностей "Аль-Гадд ас-Сури" называет "полное прекращение боевых действий и стрельбы всеми сторонами", а также "запрет на вхождение в район Восточной Гуты любых сил правительства Сирии или военных формирований, выступающих на его стороне".
Кроме того, указывается на закрепление в соглашении пункта об "открытии коридора для доставки гуманитарной помощи, промышленных товаров и передвижения по нему граждан в обычном режиме". Также утверждается, что была достигнута договоренность о "размещении российской военной полиции на пунктах контроля на основных входах в Восточную Гуту для мониторинга за соблюдением режима прекращения огня".
Соглашение о создании зон деэскалации в Сирии было заключено 4 мая по итогам международной встречи в Астане. Предполагается их формирование в четырех районах: в Идлибе, севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юге арабской страны. По итогам российско-американского саммита в Гамбурге 7 июля было объявлено о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии - в районе Дераа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.