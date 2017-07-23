СМИ: террористы атаковали израильское посольство в Аммане

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ТАСС, 23 июля. Посольство Израиля в Аммане подверглось нападению террористов. Как сообщило иорданское агентство Ammon, боевики пытались прорваться через кордон на территорию дипмиссии.
В результате перестрелки убит один из нападавших. Израильский охранник получил тяжелое ранение, он находится в госпитале.
Иорданские силы безопасности в настоящий момент блокировали здание посольства, куда прибыл министр внутренних дел королевства Галеб аз-Зауби. По неподтвержденным данным, раненые имеются среди персонала на территории самой резиденции.