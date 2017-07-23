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СМИ: террористы атаковали израильское посольство в Аммане

Международная панорама
23 июля, 21:04 дата обновления: 23 июля, 21:21 UTC+3 /Обновлено,

В результате перестрелки убит один из нападавших, израильский охранник получил тяжелое ранение

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Nariman El-Mofty

ТАСС, 23 июля. Посольство Израиля в Аммане подверглось нападению террористов. Как сообщило иорданское агентство Ammon, боевики пытались прорваться через кордон на территорию дипмиссии.

В результате перестрелки убит один из нападавших. Израильский охранник получил тяжелое ранение, он находится в госпитале.

Иорданские силы безопасности в настоящий момент блокировали здание посольства, куда прибыл министр внутренних дел королевства Галеб аз-Зауби. По неподтвержденным данным, раненые имеются среди персонала на территории самой резиденции.

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