СМИ: террористы атаковали израильское посольство в Аммане

ТАСС, 23 июля. Посольство Израиля в Аммане подверглось нападению террористов. Как сообщило иорданское агентство Ammon, боевики пытались прорваться через кордон на территорию дипмиссии.

В результате перестрелки убит один из нападавших. Израильский охранник получил тяжелое ранение, он находится в госпитале.

Иорданские силы безопасности в настоящий момент блокировали здание посольства, куда прибыл министр внутренних дел королевства Галеб аз-Зауби. По неподтвержденным данным, раненые имеются среди персонала на территории самой резиденции.