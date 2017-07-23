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Внеочередное заседание Совета МИД ЛАГ по Иерусалиму перенесено с 26 на 27 июля

Международная панорама
23 июля, 21:09 UTC+3 КАИР КАИР 23, июля. /ТАСС

По словам официального представителя ЛАГ Махмуда Афифи, встреча переносится, чтобы гарантировать участие в ней максимально возможного числа министров арабских государств

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КАИР, 23 июля. /ТАСС/. Внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) по ситуации в Иерусалиме состоится 27 июля, а не на день раньше, как было объявлено ранее. Об этом в воскресенье сообщили в штаб-квартире региональной организации в Каире.

По словам официального представителя ЛАГ Махмуда Афифи, в ходе контактов в течение дня со странами - членами организации "была достигнута договоренность о переносе внеочередной встречи глав МИД со среды на четверг, чтобы гарантировать участие в ней максимально возможного числа министров арабских государств".

На совещании главы МИД рассмотрят вопрос об эскалации напряженности в Иерусалиме и, в частности, рядом с третьей по значимости святыней ислама - мечетью Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в центре города. Отмечается, что министры попытаются выработать общую позицию по "насильственным действиям израильских властей против палестинцев".

Ранее в воскресенье генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт указал, что Иерусалим "является в восприятии арабов "красной линией", которую переступать нельзя, и ни арабы, ни мусульмане не смогут принять посягательство на него". Он предупредил Израиль, что, применяя насилие против палестинцев в этом городе, тот "играет с огнем и стремится поджечь фитиль серьезного конфликта с арабскими странами и всем исламским миром".

В субботу несколько сотен мусульман совершили вечернюю молитву у стен Аль-Аксы. Девятый день местные арабы отказываются переступать порог иерусалимской мечети в знак протеста против установки у проходов к этой исламской святыне рамок металлодетекторов. Введение израильскими властями дополнительных мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате вылазки погибли двое израильтян, еще один получил ранения.

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