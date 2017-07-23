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Архиепископ Каракаса призвал власти разогнать вооруженных сторонников правительства

Международная панорама
23 июля, 22:17 UTC+3 ТАСС

Неделю назад проправительственные группировки напали на граждан, участвовавших в организованном оппозицией "народном референдуме", их жертвой стала 61-летняя женщина

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ТАСС, 23 июля. Власти Венесуэлы должны обезвредить военизированные проправительственные группировки, более известные как "колективос". Такое мнение высказал в воскресенье архиепископ Каракаса Хорхе Уроса Савино, сообщила газета El Nacional.

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Неделю назад члены "колективос" рядом с одной из церквей в Каракасе напали на граждан, участвовавших в организованном оппозицией "народном референдуме". Их жертвой стала 61-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.

"Я глубоко возмущен, - заявил архиепископ. - Мы требуем, чтобы в отношении этих людей, действующих вне закона, были приняты меры". По мнению Савино, инцидент не стал спонтанным действием: "колективос" выполняли чей-то приказ. "Терпеть эту ситуацию нельзя", - подчеркнул священнослужитель.

В начале этого месяца военизированные проправительственные группировки напали на парламент страны, который находится под контролем оппозиции. От их действий пострадали 5 депутатов и 7 сотрудников высшего органа законодательной власти.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около полутора тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.

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