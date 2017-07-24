СМИ: почти 70 человек задержаны во время акции протеста в столице Турции

АНКАРА, 24 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 67 человек задержаны в воскресенье во время акции протеста в Анкаре. Об этом сообщила газета Sozcu.

Люди вышли на главную площадь столицы Кызылай в поддержку двух преподавателей Нурийе Гюльмен и Семиха Озакча, которые в данный момент находятся под стражей из-за подозрений в причастности к запрещенной в Турции организации "Революционная народно-освободительная партия - фронт" (РНОП-Ф). Ряд демонстрантов пытался продолжить акцию в районе парка Гювен. Отмечается, что среди задержанных числится не менее 22 женщин.

Гюльмен и Озакча два месяца назад были уволены в рамках чистки, проводимой властями после переворота 15 июля. После этого они объявили голодовку, которая, по версии суда, была организована по приказу РНОП-Ф.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО. В рамках мер противодействия ей власти Турции инициировали масштабную чистку госаппарата и армии, которая продолжается до сих пор.

"Революционная народно-освободительная партия - фронт" - левацкая экстремистская организация, которая причислена к террористическим в США, ЕС и Турции. Члены группировки совершили ряд терактов в крупных городах республики, в том числе взрыв возле посольства США в Анкаре.