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Отвечавшая за отношения с США кубинский дипломат покинула свой пост

Международная панорама
24 июля, 1:06 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 24, июля. /ТАСС

Хосефина Видаль была назначена послом в Канаде, сообщает агентство Associated Press

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ГАВАНА, 24 июля. /ТАСС/. Директор департамента США министерства иностранных дел Кубы Хосефина Видаль покинула свой пост, став послом. Об этом сообщило в воскресенье ANC.

По данным агентства, Видаль была в числе 38 назначенных послов, принесших в воскресенье присягу в присутствии председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рауля Кастро и других членов высшего руководства страны. Кубинские СМИ не сообщают, главой дипломатической миссии в какой стране она станет.

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Согласно информации агентства Associated Press, Видаль была назначена послом в Канаде. Ее заместитель, Густаво Мачин, также покидает свой пост и станет послом Кубы в Испании.

Видаль стала начальником департамента США внешнеполитического ведомства Кубы в 2006 году. Она возглавляла кубинскую делегацию на переговорах о восстановлении дипломатических отношений между Гаваной и Вашингтоном в 2015 году и проводила регулярные брифинги для прессы, на которых разъясняла позицию своей страны.

Видаль является членом ЦК Компартии Кубы. Она училась в Москве, защитила докторскую диссертацию в МГИМО. Говорит на английском, французском и русском языках.

16 июня президент США Дональд Трамп объявил в Майами об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касавшихся нормализации отношений с Гаваной. В частности, американская администрация ужесточила правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввела запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

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