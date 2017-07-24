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FT: Юнкер призвал рассмотреть ответные меры Брюсселя на антироссийские санкции США

Международная панорама
24 июля, 1:47 дата обновления: 24 июля, 2:26 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, июля. /ТАСС

Глава Европейской комиссии опасается, что из-за действий Вашингтона европейские компании понесут убытки, пишет газета

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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

© EPA/PATRICK SEEGER

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал срочно рассмотреть ответные меры Брюсселя на случай, если европейские компании будут затронуты антироссийскими санкциями США. Об этом сообщила газета Financial Times, в распоряжении которой попал документ, подготовленный к заседанию ЕК, намеченному на 26 июля.

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В документе отмечается, что Брюссель "должен быть готов действовать в течение ближайших дней", если США примут меры "без учета обеспокоенности со стороны ЕС".

Документ предусматривает получение от администрации американского президента Дональда Трампа "публичного или письменного заверения", что Вашингтон не введет санкции таким образом, что они затронут интересы ЕС.

Другие предлагаемые шаги со стороны Брюсселя, как указывается в документе, - это "использование европейского права с целью не допустить, чтобы меры США были бы признаны и приведены в действие в Европе", а также подготовка "совместимых с нормами ВТО ответных мер".

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Как отмечает газета, эти шаги отражают обеспокоенность Брюсселя тем, что санкции со стороны Вашингтона "могут нанести удар по европейским энергетическим компаниям, участвующим в связанных с Россией проектах, включая "Северный поток - 2". Власти ЕС намерены доказать, что потенциальные последствия от американских санкций для Европы распространятся намного дальше реализации одного проекта, а под удар могут быть поставлены эксплуатация и модернизация газопроводов в России, по которым голубое топливо поставляется на Украину, а также проекты по строительству трубопроводов в Каспийском регионе и освоение газового месторождения у побережья Египта.

В документе подчеркивается, что санкции могут оказать негативное воздействие и на те компании из стран сообщества, которые под действием санкций ЕС на законных основаниях сотрудничают с российской стороной в железнодорожной, финансовой, кораблестроительной и горнодобывающей сферах.

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Юнкер, Жан-Клод
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