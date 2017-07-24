СМИ: десятки человек убиты в результате серии взрывов в городе Идлиб

КАИР, 24 июля. /ТАСС/. Несколько десятков человек, в том числе мирные граждане, были убиты в результате серии взрывов, произошедших в городе Идлиб. Об этом в понедельник сообщил портал "Шаам".

По его данным, заминированная машина, за рулем которой сидел смертник, в воскресенье вечером врезалась в военный конвой группировки вооруженной оппозиции "Тахрир аш-Шам", продвигавшийся по району на окраине города. Вслед за первым, произошло еще несколько взрывов. По информации очевидцев, последующие взрывы стали результатом детонации боеприпасов, которые находились в автомобилях конвоя.

Сведения о жертвах инцидента разнятся. Согласно данным портала "Шаам", в результате нескольких взрывов погибли 14 человек, десятки получили ранения. Среди жертв как боевики, так и гражданские лица. Электронный сайт ливанской газеты "Аль-Маядин" говорит о более 50 убитых, в том числе мирных жителей.

Группировка "Тахрир аш-Шам" объединяет боевиков нескольких экстремистских структур, подавляющее большинство которых составляют сторонники бывшей террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Ранее "Тахрир аш-Шам" вытеснила из Идлиба вооруженные отряды другой оппозиционной сирийской группировки "Ахрар аш-Шам". Ее формирования теперь пытаются передислоцироваться в южные районы одноименной провинции.