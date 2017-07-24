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Мадуро пообещал арестовать всех назначенных парламентом членов Верховного суда

Международная панорама
24 июля, 2:40 дата обновления: 24 июля, 3:38 UTC+3 ТАСС

Президент Венесуэлы обвинил контролирующую парламент оппозицию в создании "параллельного государства"

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© EPA/CRISTIAN HERNANDEZ

ТАСС, 24 июля. Все члены Верховного суда (ВС) Венесуэлы, назначенные парламентом вопреки решению высшей судебной инстанции, будут отправлены в тюрьму. Об этом заявил в воскресенье президент республики Николас Мадуро.

"Все они попадут в тюрьму, один за другим. У каждого из них будут заморожены счета, имущество, все ", - сказал он в эфире программы "Воскресенье с Мадуро" на телеканале Venezolana de Television. Президент также обвинил оппозицию, контролирующую парламент, в создании "параллельного государства".

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Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

В пятницу Национальная ассамблея привела к присяге 13 новых членов ВС и 20 заместителей, несмотря на то, что высшая судебная инстанция республики признала процесс назначения недействительным. Как заявил ранее орган, новым судьям могут быть предъявлены обвинения в "незаконном присвоении полномочий". По словам парламента, один из членов ВС уже был задержан в субботу сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки.

С действующим составом ВС стал одним из главных союзников Мадуро в борьбе с политическими оппонентами. Орган неоднократно признавал недействительными решения депутатов, в том числе резолюцию об "оставлении поста" главой государства. Контролирующая парламент оппозиция считает, судьи были выбраны в декабре 2015 года незаконным путем. Это произошло за несколько дней до того, как большинство мест в парламенте перешло от сторонников Мадуро к его политическим оппонентам, победившим на выборах.

Президент Венесуэлы считает, что контролирующая парламент оппозиция не сможет его свергнуть. 

"Я справился со всеми вылазками правых. Вы не свергнете меня, вы не смогли и не сможете", - заявил глава государства, подчеркнув, что добиться его свержения "не удастся никаким способом".

"Настало время вам исправиться и вернуться на путь конституции, вернуться в политику", - обратился Мадуро к своим политическим оппонентам.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения ВС, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли порядка 100 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.

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