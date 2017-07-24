СМИ: Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа

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ТАСС, 24 июля. Израильский танк обстрелял позиции палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на ракетный обстрел. Об этом сообщает в понедельник газета The Jerusalem Post.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Выпущенная в воскресенье утром из сектора Газа в сторону Израиля ракета упала и взорвалась вне населенной местности на юге Израиля.
Никто не пострадал в результате инцидента.
В феврале этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя обмены ударами между палестинскими радикалами и израильской армией, заявил, что Израиль отвечает мощным огнем, если подвергается обстрелам.