Премьер Японии отверг обвинения в помощи проекту своего друга

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в очередной раз отверг обвинения в том, что он оказывал помощь своему другу Котаро Какэ, возглавляющему образовательную организацию Kake Gakuen, в реализации коммерческого проекта - открытии ветеринарного училища в специальной экономической зоне.

Этому скандалу посвящено проходящее в понедельник внеочередное заседание ключевой бюджетной комиссии нижней палаты японского парламента.

Отвечая на вопросы сначала своих однопартийцев, Абэ признал резонным, что внимание общественности приковано к делу, связанному с его другом. Вместе с тем, по его словам, Какэ "никогда не обращался к нему с просьбами", несмотря на близкое знакомство. Премьер также отверг утверждения, что он давал какие-либо распоряжения на счет процесса выбора проекта ветеринарной школы в префектуре Эхимэ.

На фоне ряда разгоревшихся вокруг японского правительства скандалов оппозиция потребовала от кабмина созвать внеочередную сессию парламента, что предусмотрено конституцией. Основной закон не указывает конкретного срока, когда это должно быть сделано.

По согласованию между правящей Либерально-демократической партией и оппозицией было решено провести заседание ключевых бюджетных комиссий нижней и верхней палат парламента. В ходе проходящего в понедельник слушания, как ожидается, главной темой станет скандал вокруг Kake Gakuen.

Однако оппозиция может потребовать ответа и от главы минобороны Томоми Инады, оказавшейся в центре сразу нескольких скандалов. Как и премьер, она присутствует в зале.

Рейтинг японского правительства резко упал за последние три месяца: по данным некоторых опросов, уровень поддержки кабинета Абэ опустился до рекордных за четыре с лишним года показателей ниже 30%.

Так, последний опрос газеты "Майнити" за 22-23 июля показал снижение уровня поддержки до 26%. Рейтинг правительства под руководством нынешнего премьера уже опускался из-за спорных вопросов во внутренней политике, однако позднее восстанавливался.

Следующие выборы в парламент Японии пройдут в декабре 2018 года.