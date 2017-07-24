AFP: при нападении на посольство Израиля в Аммане погиб врач из Иордании

ТАСС, 24 июля. Иорданский врач погиб в результате нападения на посольство Израиля в Аммане. Об этом сообщает в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя служб безопасности Иордании.

Как сообщила ранее газета Al Ghad, в воскресенье в израильскую дипмиссию проник 17-летний иорданский подросток, который нанес удар ножом в грудь одному из сотрудников посольства. После этого нападавшего застрелили охранники.

AFP передает, что в момент происшествия в здании находился врач из Иордании. Он попал под огонь и скончался позже в больнице от полученных ранений. Другой пострадавший, по информации агентства, - помощник руководителя службы охраны дипмиссии, подданный Израиля. Он госпитализирован.