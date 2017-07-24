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CNN: эмиссар США отправился в Израиль для консультаций с целью снижения напряженности

Международная панорама
24 июля, 5:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, июля. /ТАСС

Источник телеканала сообщил, что президент США Дональд Трамп и его администрация "внимательно следят за событиями в регионе"

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НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт в воскресенье отправился в Израиль с целью снижения напряженности, возникшей в связи с событиями в Иерусалиме. Об этом сообщил телеканал CNN.

По сведениям его источников в администрации США, Вашингтон активизировал консультации с Израилем, Палестиной и Иорданией. С американской стороны ключевую роль в них играет старший советник и зять президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер, а также Гринблатт и посол США в Израиле Дэвид Фридман.

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"Президент [Дональд] Трамп и его администрация внимательно следят за событиями в регионе, - отметил источник телеканала. - Мы участвуем в консультациях с заинтересованными сторонами и нацелены на решение имеющихся вопросов в сфере безопасности".

По сведениям CNN, Кушнер в среду провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а в четверг - с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. В обоих случаях главной темой обсуждения было снижение напряженности.

Ранее в воскресенье иорданский подросток проник в посольство Израиля в Аммане и напал с ножом на одного из его сотрудников. Как сообщила иорданская газета "Аль-Гадд", 17-летний местный житель нанес удар ножом в грудь израильтянина, после чего был застрелен охранниками.

В субботу несколько сотен мусульман совершили вечернюю молитву у стен мечети Аль-Акса в Иерусалиме, девятый день отказываясь переступать ее порог в знак протеста против установки у проходов рамок металлодетекторов. Введение израильскими властями дополнительных мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате вылазки погибли двое израильтян, еще один получил ранения.

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Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль Иордания Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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