В Кабуле в результате взрыва погибли 24 человека

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ТАСС, 24 июля. По меньшей мере 24 человека стали жертвами подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в столице Афганистана, еще 42 получили ранения.
Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на представителя МВД страны.
Ранее стало известно о 20 погибших в результате происшествия. По данным AFP, целью террористов был микроавтобус, перевозивший сотрудников министерства горнорудной промышленности и нефти. Как добавляет Associated Press, все погибшие были мирными жителями.
Взрыв произошел недалеко от дома афганского политика, заместителя главы исполнительной власти Хаджи Мохаммада Мохакика. Ни одна из группировок в настоящее время не взяла ответственности за произошедшее.