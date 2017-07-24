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В Кабуле в результате взрыва погибли 24 человека

Международная панорама
24 июля, 7:51 UTC+3 /Обновлено,

По данным AFP, целью террористов был микроавтобус, перевозивший сотрудников министерства горнорудной промышленности и нефти

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© REUTERS/Reuters TV

ТАСС, 24 июля. По меньшей мере 24 человека стали жертвами подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в столице Афганистана, еще 42 получили ранения.

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Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на представителя МВД страны.

Ранее стало известно о 20 погибших в результате происшествия. По данным AFP, целью террористов был микроавтобус, перевозивший сотрудников министерства горнорудной промышленности и нефти. Как добавляет Associated Press, все погибшие были мирными жителями.

Взрыв произошел недалеко от дома афганского политика, заместителя главы исполнительной власти Хаджи Мохаммада Мохакика. Ни одна из группировок в настоящее время не взяла ответственности за произошедшее.

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В Кабуле в результате взрыва погибли 24 человека

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