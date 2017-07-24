СМИ: власти Израиля не отменили установку металлодетекторов в Иерусалиме

ТАСС, 24 июля. Кабинет безопасности Израиля, собравшийся в понедельник ночью под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, не принял решения о демонтаже рамок с металлодетекторами на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post. По ее информации, новое совещание пройдет в понедельник в полдень.

В воскресенье свыше 100 арабов получили ранения во время разгона израильской полицией участников акций протеста в Старом городе. 10 дней местные мусульмане отказываются переступать порог иерусалимской мечети и молятся у ее стен в знак протеста против установления у проходов к этой исламской святыне рамок с металлодетекторами. Введение израильскими властями этих мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате вылазки погибли двое израильтян, еще один получил ранения.

Как сообщил телеканал CNN, спецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт в воскресенье отправился в Израиль с целью добиться снижения напряженности, возникшей в связи с событиями в Иерусалиме. По сведениям источников в администрации США, Вашингтон активизировал консультации с Израилем, Палестиной и Иорданией. С американской стороны ключевую роль в них играет старший советник и зять президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер, а также Гринблатт и посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Лидер израильской оппозиции, бывший вице-премьер и министр иностранных дел Ципи Ливни ранее призвала к срочному вмешательству в события Соединенные Штаты и Иорданию. "Ситуация приобретает все более опасный характер, и им (США и Иордании) следует добиться разрядки", - подчеркнула она.

На фоне ширящейся кампании протестов президент Палестины Махмуд Аббас объявил "о замораживании контактов с израильской стороной на всех уровнях". По его словам, "это решение будет оставаться в силе до тех пор, пока правительство Израиля не отменит принятых им мер против мечети Аль-Акса и палестинского народа в целом".