Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боевики "Талибана" взяли ответственность за теракт в Кабуле

Международная панорама
24 июля, 8:37 UTC+3 ТАСС

В результате атаки погибли 24 человека, еще 42 пострадали

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 июля. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за совершенный в понедельник теракт в столице Афганистана Кабуле, унесший жизни 24 человек. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

Ранее стало известно также о 42 пострадавших в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в западной части Кабула.

Террорист-смертник взорвал транспортное средство недалеко от дома афганского политика, заместителя главы исполнительной власти Хаджи Мохаммада Мохакика. По данным Agence France-Presse, целью атаки мог быть автобус, перевозивший сотрудников министерства горнорудной промышленности и нефти. Все погибшие были мирными жителями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ
3
Боевики "Талибана" взяли ответственность за теракт в Кабуле
4
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
5
МВФ подтвердил восстановление экономики России в 2017 году
6
Активисты ВТО переправились на двух бронемашинах через Керченский пролив
7
Олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл заплыв белой акуле
Темы дня
Новости партнеров
Реклама