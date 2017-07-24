Боевики "Талибана" взяли ответственность за теракт в Кабуле

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ТАСС, 24 июля. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за совершенный в понедельник теракт в столице Афганистана Кабуле, унесший жизни 24 человек. Об этом сообщает агентство Pajhwok.
Ранее стало известно также о 42 пострадавших в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в западной части Кабула.
Террорист-смертник взорвал транспортное средство недалеко от дома афганского политика, заместителя главы исполнительной власти Хаджи Мохаммада Мохакика. По данным Agence France-Presse, целью атаки мог быть автобус, перевозивший сотрудников министерства горнорудной промышленности и нефти. Все погибшие были мирными жителями.