Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США

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ЧОЛПОН-АТА /КИРГИЗИЯ/, 24 июля. /ТАСС/. Размещение в Киргизии авиабазы ВВС США создавало серьезную угрозу безопасности республики. Об этом президент республики Алмазбек Атамбаев сообщил в понедельник в Чолпон-Ате на пресс-конференции.
"Не буду скрывать, что некоторые страны предупреждали нас, что они готовы в случае необходимости нанести ракетный удар по расположенной на нашей территории авиабазе США", - сказал он. По его словам, так продолжалось до 2014 года, до тех пор, пока база не была выведена из республики. "Наши люди подвергались до этого момента серьезной опасности", - пояснил Атамбаев.
В том числе и по этой причине, продолжил он, Киргизия и приняла решение закрыть американскую авиабазу, которая существовала в бишкекском аэропорту с 2001 года и была предназначена для поддержки военной операции НАТО в Афганистане.
Как уточнил Атамбаев, с Россией также был заключен договор о размещении ее авиабазы на территории Киргизии. Однако в новом соглашении с РФ срок пребывания ее военных сил в республике "сокращен с 74 до 15 лет".