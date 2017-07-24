CNN: временная разблокировка Al Jazeera в Саудовской Аравии вызвана технической ошибкой

ТАСС, 24 июля. Доступ к сайту катарского телеканала Al Jazeera, запрещенному в Саудовской Аравии после разрыва дипломатических отношений с Дохой, был временно разблокирован по техническим причинам. Об этом сообщил в понедельник советник королевской канцелярии в ранге министра Сауд аль-Кахтани, передает телеканал CNN - Arabic.

"Снятие блокировки на катарские электронные СМИ вызвано технической ошибкой, которая в ближайшие часы будет исправлена", - написал аль-Кахтани на своей странице в Twitter.

Как отмечает CNN - Arabic, пользователи социальных сетей расценили отмену запрета на доступ к СМИ Катара как жест доброй воли со стороны Эр-Рияда. Эту версию аль-Кахтани также опроверг.

5 июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Дохе выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее арабские страны заявили о введении запрета на трансляцию базирующегося в Катаре телеканала Al Jazeera и ряда других спонсируемых Дохой телеканалов и интернет-изданий. Требование закрыть телеканал было в списке 13 условий, выдвинутых эмирату арабской "четверкой" для восстановления отношений, в Дохе ответили отказом, в руководстве телеканала также заявили, что сохранят свою независимую редакционную политику.