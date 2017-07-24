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Президент Польши заявил, что наложит вето на законопроекты о Верховном суде

Международная панорама
24 июля, 11:41 UTC+3 /Обновлено,

Анджей Дуда отметил, что разработает собственный законопроект о судебной реформе

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ТАСС, 24 июля. Президент Польши Анджей Дуда признал в понедельник, что не был заранее ознакомлен с текстом законопроекта о реформе судебной системы. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

"Я сожалею, что законопроект о Верховном суде перед его внесением в Сенат не был мне представлен", - сказал глава государства, сообщив о своем решении наложить вето на этот документ, одобренный ранее депутатами парламента.

Анджей Дуда также добавил, что разработает собственный законопроект о судебной реформе. Сообщается, что уже в понедельник Дуда проведет встречу с председателем Верховного суда.

Законопроект о судебной реформе, принятый на прошлой неделе в Сейме (нижней палате парламента) и в Сенате (верхней палате), привел к началу массовых демонстраций протеста в крупнейших городах страны. В этих акциях участвовали десятки тысяч человек. По мнению оппозиции, если бы законопроект подписал президент страны Анджей Дуда, независимость судебной системы Польше была бы уничтожена, а суды, включая Верховный суд, попали бы в зависимость от правящей правой националистической партии "Закон и справедливость".

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