Президент Польши заявил, что наложит вето на законопроекты о Верховном суде

ТАСС, 24 июля. Президент Польши Анджей Дуда признал в понедельник, что не был заранее ознакомлен с текстом законопроекта о реформе судебной системы. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

"Я сожалею, что законопроект о Верховном суде перед его внесением в Сенат не был мне представлен", - сказал глава государства, сообщив о своем решении наложить вето на этот документ, одобренный ранее депутатами парламента.

Анджей Дуда также добавил, что разработает собственный законопроект о судебной реформе. Сообщается, что уже в понедельник Дуда проведет встречу с председателем Верховного суда.

Законопроект о судебной реформе, принятый на прошлой неделе в Сейме (нижней палате парламента) и в Сенате (верхней палате), привел к началу массовых демонстраций протеста в крупнейших городах страны. В этих акциях участвовали десятки тысяч человек. По мнению оппозиции, если бы законопроект подписал президент страны Анджей Дуда, независимость судебной системы Польше была бы уничтожена, а суды, включая Верховный суд, попали бы в зависимость от правящей правой националистической партии "Закон и справедливость".