Турция объяснила коммуникативной ошибкой информацию о связи немецких фирм с терроризмом

Мутко высоко оценил шансы России на проведение ЧМ-2019 по боксуСпорт 24 июля, 13:08
Суд перевел математика Богатова из СИЗО под домашний арестПроисшествия 24 июля, 13:02
Пассажиропоток российских авиакомпаний за 6 месяцев вырос на 21,5%Транспорт 24 июля, 12:54
В офисе "Алросы" в Москве идут обыскиПроисшествия 24 июля, 12:54
Бизнесмен Федяев сменил Кремлева во главе промоутерской компании "Патриот"Спорт 24 июля, 12:54
Курс евро достиг 70 рублей впервые с 16 ноябряЭкономика и бизнес 24 июля, 12:52
Депутаты Госдумы вместе с европарламентариями планируют вновь посетить СириюПолитика 24 июля, 12:49
Минэнерго объявит конкурс на строительство еще одной электростанции в КрымуЭкономика и бизнес 24 июля, 12:45
Британская команда "Скай" заработала более €700 тыс. призовых по итогам "Тур де Франс"Спорт 24 июля, 12:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Информация о том, что представительства немецких фирм в Турции якобы связаны с терроризмом, была распространена вследствие коммуникативной ошибки, заявили власти в Анкаре. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Берлине представитель МВД ФРГ.
По его словам, состоялся телефонный разговор между министром внутренних дел Германии и его турецким коллегой. "МВД Турции заявил, что имела место проблема коммуникативного характера", - отметил представитель немецкого кабмина. "Список формально отозван", - добавил он.
Газета Die Zeit 19 июля сообщила о том, что правительство Турции передало властям ФРГ список лиц и компаний, которых Анкара подозревает в поддержке террористов. В нем были указаны около 700 имен, а также названий фирм, среди которых оказались Daimler и БАСФ. По данным газеты, турецкая сторона считает, что они имеют связи с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации госпереворота.