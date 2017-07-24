Турция объяснила коммуникативной ошибкой информацию о связи немецких фирм с терроризмом

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Информация о том, что представительства немецких фирм в Турции якобы связаны с терроризмом, была распространена вследствие коммуникативной ошибки, заявили власти в Анкаре. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Берлине представитель МВД ФРГ.

По его словам, состоялся телефонный разговор между министром внутренних дел Германии и его турецким коллегой. "МВД Турции заявил, что имела место проблема коммуникативного характера", - отметил представитель немецкого кабмина. "Список формально отозван", - добавил он.

Газета Die Zeit 19 июля сообщила о том, что правительство Турции передало властям ФРГ список лиц и компаний, которых Анкара подозревает в поддержке террористов. В нем были указаны около 700 имен, а также названий фирм, среди которых оказались Daimler и БАСФ. По данным газеты, турецкая сторона считает, что они имеют связи с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации госпереворота.