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Посольство Израиля в Анкаре опровергло информацию о закрытии дипмиссии в Турции

Международная панорама
24 июля, 14:01 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Ранее в интернете появилась информация о том, что Израиль закрывает диппредставительства в республике в качестве мер предосторожности

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АНКАРА, 24 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Дипломатическая миссия Израиля в Турции продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщили в понедельник корр. ТАСС в посольстве Израиля в Анкаре.

"Посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле работает без каких-либо изменений", - отметила представитель посольства.

Ранее в интернете появилась информация о том, что Израиль закрывает диппредставительства в республике в качестве мер предосторожности после нападения на посольство в Иордании.

В воскресенье иорданский подросток проник на территорию посольства Израиля в Аммане и нанес удар ножом в грудь одному из сотрудников. После этого он был застрелен охранниками, а израильтянин госпитализирован. По данным агентства France Press, под огонь попал также врач из Иордании, который скончался от полученных ранений.

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Кроме того, 21 июля в Стамбуле сторонники ультранационалистической группы, близкой к турецкой Партии великого единства, забросали камнями синагогу в знак протеста против ограничений в комплексе мечетей Аль-Акса в Иерусалиме. Также в пятницу в ряде стран, в том числе и в Турции, прошли массовые демонстрации солидарности арабской общественности в рамках акции "Гнев аль-Аксы".

14 июля в результате вооруженного нападения в районе Львиных ворот у входа на Храмовую гору погибли двое израильских полицейских, еще один получил ранения. Трое нападавших - израильские арабы - были убиты стражами правопорядка. В ответ полиция ввела дополнительные меры безопасности, включавшие установку металлодетекторов для проверки посетителей у входов на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса - исламская святыня.

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