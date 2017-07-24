Трамп сравнил процесс преобразований в политике США с очисткой канализации

ТАСС, 24 июля. Президент США Дональд Трамп сравнил процесс реформирования американской общественно-политической жизни с прочисткой канализационной системы. Сделав такую запись в понедельник в своем Twitter, он предложил начать со средств массовой информации, которые распространяют "лживые новости".

"[Лозунг] "Осушить болото" должен быть заменен на "Прочистить канализацию". В действительности дела обстоят намного хуже, чем кто-нибудь мог себе даже представить, и все начинается с лживых новостей!" - написал глава государства.

Drain the Swamp should be changed to Drain the Sewer - it's actually much worse than anyone ever thought, and it begins with the Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2017 г.

Трамп не раз критиковал американские СМИ, обвиняя их в предвзятости, необъективности и распространении "лживых новостей". В ходе своей предвыборной кампании он также неоднократно обещал "осушить болото" вашингтонской бюрократии.