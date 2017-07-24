Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп сравнил процесс преобразований в политике США с очисткой канализации

Международная панорама
24 июля, 14:18 UTC+3 ТАСС

Прежде всего, по мнению американского президента, необходимо очистить систему от "лживых новостей"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ТАСС, 24 июля. Президент США Дональд Трамп сравнил процесс реформирования американской общественно-политической жизни с прочисткой канализационной системы. Сделав такую запись в понедельник в своем Twitter, он предложил начать со средств массовой информации, которые распространяют "лживые новости".

"[Лозунг] "Осушить болото" должен быть заменен на "Прочистить канализацию". В действительности дела обстоят намного хуже, чем кто-нибудь мог себе даже представить, и все начинается с лживых новостей!" - написал глава государства.

Трамп не раз критиковал американские СМИ, обвиняя их в предвзятости, необъективности и распространении "лживых новостей". В ходе своей предвыборной кампании он также неоднократно обещал "осушить болото" вашингтонской бюрократии.

Смотрите также

Трамп заявил, что "лживые СМИ" пытались помешать ему выиграть выборы

Трамп выложил в Twitter смонтированное видео, на котором "избивает" CNN

Учитесь сомневаться: как в мире борются с недостоверными новостями

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
В США умер кот, который 20 лет был "мэром" города
3
СМИ: неизвестный с бензопилой ранил пять человек в Швейцарии
4
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
5
Полиция отправила домой девочку из Мурманска, ехавшую в лагерь с наркотиками и алкоголем
6
Суд перевел математика Богатова из СИЗО под домашний арест
7
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама