Трамп сравнил процесс преобразований в политике США с очисткой канализации

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ТАСС, 24 июля. Президент США Дональд Трамп сравнил процесс реформирования американской общественно-политической жизни с прочисткой канализационной системы. Сделав такую запись в понедельник в своем Twitter, он предложил начать со средств массовой информации, которые распространяют "лживые новости".
"[Лозунг] "Осушить болото" должен быть заменен на "Прочистить канализацию". В действительности дела обстоят намного хуже, чем кто-нибудь мог себе даже представить, и все начинается с лживых новостей!" - написал глава государства.
Drain the Swamp should be changed to Drain the Sewer - it's actually much worse than anyone ever thought, and it begins with the Fake News!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2017 г.
Трамп не раз критиковал американские СМИ, обвиняя их в предвзятости, необъективности и распространении "лживых новостей". В ходе своей предвыборной кампании он также неоднократно обещал "осушить болото" вашингтонской бюрократии.