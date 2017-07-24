Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертания

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. По его мысли, оградительное сооружение должно защищать американцев от наркоторговцев и "плохих парней", а заплатит за проект мексиканское правительство. Однако на первых порах создание стены будет финансироваться за счет американских налогоплательщиков. ТАСС объясняет, какая судьба уготована ключевому проекту Трампа, и что он из себя представляет.

В январе 2017 года президент США, как и обещал, распорядился начать строительство защитной стены. По замыслу президента, она займет 1000 миль (1609 км) границы, тем самым закрыв бреши, которые остались после аналогичного проекта Джорджа Буша — младшего. Всего же граница между двумя странами имеет протяженность около 3100 километров и проходит по самым разнообразным ландшафтам, в том числе неприступным скалам и рекам, которые планируется использовать как естественные преграды. Помимо сложных строительных работ, план Трампа подразумевает геодезию, выкуп земель, строительство подъездных дорог и прочей инфраструктуры. Стену также придется укреплять патрулями, сенсорами и другими средствами наблюдения.

Решение о строительстве заграждений осудили не только власти Мексики, которые поспешили заявить, что ни за какую стену они платить не собираются. Либеральные медиа в США также разнесли в пух и прах план Трампа, а в штабе Демократической партии указали, что строительство стены противоречит американским ценностям. Против стены на границе выступили экологи, по мнению которых, заборы наносят вред окружающей среде, разрушая растительность и мешая естественной миграции животных. У проекта есть и юридические "подводные камни": договор между Мексикой и США от 1889 года запрещает любое препятствование свободному течению реки Рио-Гранде, по которой проходит граница. Стену придется строить в отдалении от меняющегося русла реки, и, соответственно, достаточно далеко от фактической границы. В результате некоторые американцы, живущие на границе, рискуют оказаться на нейтральной территории за пределами забора.

Что будет представлять из себя "стена Трампа", пока сказать невозможно: будет ли это реальная стена или система различных конструкций, снабженных датчиками безопасности. Если Трамп захочет сделать стену бетонной (по аналогии с Берлинской), ему понадобится 339 млн кубических футов цемента — это в три раза больше, чем пошло на знаменитую плотину Гувера. Не внесли ясности его недавние комментарии о том, что часть стены должна быть прозрачной — по мнению президента, это необходимо для более эффективного отлова наркоторговцев.

На этой неделе судьбу планов Трампа будет решать Палата представителей США. Прежде чем уйти на августовские каникулы, конгрессмены должны одобрить пакет финансирования ряда ведомств, куда, как ожидается, будут включены траты на возведение первых 74 миль (119 км) стены. Однако даже если законопроект пройдет через нижнюю палату, в Сенате он может столкнуться с нехваткой голосов — в первую очередь из-за демократов, выступающих против возведения стены. Бюджет должен быть утвержден 60 голосами из 100 в Сенате США. Республиканцам, у которых 52 места в верхней палате Конгресса, нужно еще как минимум восемь голосов, чтобы не допустить "шатдауна", то есть приостановки финансирования федерального правительства.

В ходе парламентских дискуссий многие бюджетные предложения Трампа, в том числе о строительстве стены, могут быть пересмотрены и скорректированы. В противном случае правительству грозит "шатдаун", как и при Бараке Обаме в 2013 году, госучреждениям просто не откроют финансирование, и федеральным служащим придется уйти в вынужденный отпуск. Трамп, жизненно нуждающийся в реализации проекта стены для подтверждения эффективности своей работы, уже дал понять, что готов пойти на эту меру. "Чтобы исправить беспорядок, нашей стране нужен хороший "шатдаун" в сентябре!" — написал президент в своем Twitter в начале мая.

Против замыслов Трампа и республиканцев играют не только демократы, но и опросы общественного мнения. Согласно им, более половины (58%) американцев негативно относятся к выделению бюджетных денег на строительство стены, а порядка трех четвертей (73%) ожидают ухудшения отношений с Мексикой. И даже такие предложения президента, как установка на границе солнечных батарей, не находят поддержки со стороны прагматичных американцев.

Артур Громов