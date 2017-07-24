Председатель парламента Грузии не заслушал отчета депутатов о визите в РФ

ТБИЛИСИ, 24 июля. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии "Альянс патриотов" не смогли в понедельник ознакомить коллег с отчетом о своем визите в Москву. Во время заседания бюро парламента представитель партии Ада Маршания начала рассказывать детали визита, однако спикер Ираклий Кобахидзе не дал ей продолжить, заявив, что "отчет о партийном визите не может быть заслушан на заседании бюро".

"В соответствии с законодательством и регламентом работы бюро этот парламентский орган не может выслушивать отчеты о партийных визитах. Я закрываю заседание", - заявил Кобахидз, предложив членам "Альянса патриотов" для партийного брифинга использовать другой формат и платформу.

Трое депутатов от партии "Альянса патриотов" Георгия Ломия, Ада Маршания и Ната Чхеидзе две недели назад побывали в Москве, где 11 июля в Госдуме встретились с главой думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым и членами комитета Казбеком Тайсаевым и Артемом Кавиновым. Они обсудили злободневные вопросы грузино-российских отношений.

20 июля Ада Маршания, подводя итоги визита в Москву, назвала его "большим прорывом". По ее словам, достигнута договоренность с российской стороной о помощи в проведении прямого грузино-абхазско-югоосетинского диалога и в открытии новых трехсторонних переговоров в формате Грузия - Россия - НАТО. Маршания также сообщила, что по итогам встреч в Москве была сформирована "группа диалога", которая с сентября будет работать по вышеназванным вопросам.

Визит в Москву грузинских депутатов не нашел поддержку со стороны официального Тбилиси. Представители правящей и законодательной власти практически в один голос назвали этот визит "сугубо партийным". Председатель парламента Кобахидзе заявил журналистам, что визит представителей "Альняса патриотов" в Москву "противоречит внешнеполитическому курсу, провозглашенному правящей в Грузии политической силой".